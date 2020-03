Rutte spreekt maandag om 19.00 uur het land toe

Hoekstra staat in "zeer nauw contact" met Air France-KLM. "Dat bedrijf is van vitaal belang voor Nederland", zegt hij in Buitenhof. Er werken 35.000 mensen bij het luchtvaartbedrijf, de sector wordt heel hard geraakt door het virus. KLM maakte zaterdag bekend vijftienhonderd tot tweeduizend werknemers te ontslaan en heeft werktijdverkorting aangevraagd.Hoekstra benadrukt nog maar eens dat alles uit de kast wordt gehaald om het virus te bestrijden. De schatkist is daarbij van ondergeschikt belang. "We zullen alles doen wat nodig is. Dat kan ook, want de overheidsfinanciën staan er goed voor."Ook financiële middelen voor de gezondheidszorg worden "direct geregeld" als dat nodig is, zegt de bewindsman. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat de Nederlandse economie "een eerste dreun van 90 miljard euro" kan opvangen.Verder ging hij in op de situatie in Italië. Dat land moet van Europa de ruimte krijgen om te investeren. Door de hoge staatsschuld zijn er zorgen of dat de bestrijding van de gezondheidscrisis in de weg staat. Door de enorme verwevenheid heeft de Italiaanse economie "een enorme impact" op de Europese economie.Hoekstra denkt niet dat de crisis overslaat op de Italiaanse of andere Europese banken. "We zullen alles doen om de Nederlandse economie te redden", aldus de bewindsman tot slot.