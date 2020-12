Premier Eswatini overleden na besmetting coronavirus

De premier van het Afrikaanse land Eswatini, Ambrose Dlamini, is overleden in het ziekenhuis nadat hij vier weken geleden positief testte op het coronavirus. Hij is 52 jaar oud geworden. Het koninkrijk Eswatini meldde het overlijden laat zondagavond, nadat hij die middag was overleden. Dlamini werd behandeld in een ziekenhuis in het naastgelegen land Zuid-Afrika.



Dlamini werd op 1 december overgeplaatst van Eswatini naar Zuid-Afrika. Hij was toen nog stabiel en behandelingen leken goed aan te slaan. Hij werd overgeplaatst om een sneller herstel mogelijk te maken. Eswatini heeft ongeveer 1,2 miljoen inwoners. Het land telt 6.768 positieve tests en 127 sterfgevallen.