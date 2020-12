Positief geteste Macron: 'Het gaat goed met mij'

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat het goed met hem gaat, een dag nadat hij positief had getest op het coronavirus. Dat zei hij in een toespraak via. Hij erkende wel dat hij zijn activiteiten in een langzamer tempo zal voortzetten als gevolg van de aanhoudende symptomen."Het gaat goed met mij. Ik heb dezelfde symptomen als gisteren: vermoeidheid, hoofdpijn, overal droog. Zoals honderdduizenden anderen van jullie", zei Macron in de videoboodschap die hij zelf leek te hebben opgenomen met een telefoon. "Mijn activiteit is een beetje vertraagd door het virus. Maar ik blijf zorgen voor zaken die prioriteit hebben zoals de epidemie of bijvoorbeeld de Brexit." Hij zei verder dat hij op een transparante manier verslag zal doen over zijn medische toestand.Macron bedankte zijn landgenoten voor hun sympathie en drong erop aan om voorzichtig te zijn. "Het virus kan iedereen raken", zei hij. Frankrijk behoort tot de Europese landen die zwaar getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Donderdag waren er meer dan 18.000 nieuwe infecties op een dag geregistreerd. Bijna 60.000 mensen zijn in Frankrijk inmiddels bezweken aan de gevolgen van COVID-19.Macron heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk opgelopen op de Europese top vorige week in Brussel, liet zijn kantoor weten. De vrouw van Macron is niet besmet, bleek uit een test.