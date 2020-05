Poolse verkiezingen definitief van de baan

'Veel Belgen raakten nog besmet tijdens lockdown'

Het aantal Belgen met antistoffen tegen het coronavirus is tussen eind maart en midden april gestegen van drie naar zes procent, zo blijkt uit een tweede meting in een bloedonderzoek van de Universiteit Antwerpen. De cijfers wijzen erop dat er tijdens de lockdown nog veel Belgen besmet raakten.



Volgens de onderzoekers springen er bij de Belgen met antistoffen twee leeftijdsgroepen uit: twintigers en 80-plussers. De langzame toename van het percentage wijst er volgens de onderzoekers op dat groepsimmuniteit, waarbij 60 procent van een bevolking antistoffen aangemaakt heeft, waarschijnlijk onhaalbaar is.



Over drie weken publiceren de onderzoekers de resultaten van de derde meting, weer drie weken later gevolgd door de vierde. Die laatste is belangrijk omdat daar de gevolgen van de versoepeling van de maatregelen zichtbaar zullen zijn.