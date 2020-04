Aantal bevestigde besmettingen in Duitsland loopt iets terug

Het aantal bevestigde besmettingen in Duitsland is opgelopen met 6.082, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM. Het is een iets lager aantal dan gisteren, toen werden er 6.174 nieuwe besmettingen gemeld. Volgens de regering is het te vroeg om te zeggen dat de besmettingsgraad afvlakt. In totaal zijn er in Duitsland nu 85.778 bevestigde besmettingen. Het aantal overlijdensgevallen is opgelopen van 1.017 tot 1.158.



Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel geven de nieuwe cijfers "voorzichtige hoop". Wel waarschuwde ze dat de lockdown in het land mogelijk wordt verlengd tot na Pasen. Ze vindt het te vroeg om de genomen maatregelen te versoepelen.