Het aantal Belgen dat met het coronavirus wordt opgenomen in ziekenhuizen lijkt zich de afgelopen dagen te stabiliseren.De afgelopen dagen ligt het aantal ziekenhuisopnamen in België steeds tussen de vijf- en zeshonderd.Sinds vrijdag zijn er 503 nieuwe patiënten met het virus opgenomen in Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan de afgelopen drie dagen. In totaal liggen er nu 5.678 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.245 op de intensive care. 985 patiënten worden momenteel beademd.Volgens de viroloog Steven Van Gucht hebben de maatregelen die in België zijn getroffen om het virus te bestrijden effect. Dit effect zal echter pas over een tijdje zichtbaar worden in de cijfers. "Mensen die overlijden, zijn vaak al twee weken of langer geleden besmet geraakt met het virus" De effecten zijn pas na die tijd zichtbaar. Lees hier meer.