Britse regering komt enigszins terug op uitspraak over 'dodelijkere' mutant

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, heeft zondag tegen Sky News gezegd dat de regering "niet helemaal zeker weet" hoe dodelijk de mutant van het coronavirus die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk is.



Premier Boris Johnson wekte afgelopen vrijdag de toorn van veel medische experts door te stellen dat er bewijzen zijn dat de mutant dodelijker is dan de variant die daarvoor dominant was in het VK. De deskundigen zeggen dat het nog te vroeg is om dat te kunnen bepalen.



Hancock zei ook tegen Sky News dat Engeland "nog heel, heel, heel ver" verwijderd is van een versoepeling van de maatregelen. Het aantal gevallen is nog steeds "ongelofelijk hoog" en ziekenhuizen staan onder grote druk, aldus de gezondheidsminister.