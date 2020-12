Surinaamse politie sluit ruim vierhonderd mensen op

De Surinaamse politie heeft de afgelopen dagen ruim vierhonderd mensen tijdelijk opgesloten. Het ging om feestende mensen en overtreders van het uitgaansverbod. Dat heeft een woordvoerder van het Korps Politie Suriname tegen het persbureau ANP gezegd.



De 340 mannen en 71 vrouwen die de regels overtraden moesten tot 5.00 uur in de ochtend in het politiecentrum blijven. Ze kregen geen boete. Het grote aantal opgepakte overtreders van de lockdown is onder andere het gevolg van een strengere handhaving door de politie en andere regeringsautoriteiten.



Vanaf begin september was er sprake van stabiliteit in het aantal positieve coronagevallen in Suriname en de weken daarna ging het langzaam steeds beter waardoor de maatregelen versoepeld konden worden. De laatste weken is het aantal besmettingen echter snel gestegen en is het duidelijk dat de tweede golf, net als in veel andere landen, ook in Suriname een feit is.



Het totaal aantal actieve besmette gevallen staat nu op 397. De minister van Volksgezondheid zal later op de dag een persconferentie geven waar hij bekend zal maken of de coronamaatregelen verscherpt moeten worden of dat de Surinamers de komende dagen toch wat meer vrijheid krijgen om 2020 uit te luiden. In tijden zonder het virus is het in Suriname gebruikelijk dat er de laatste twee weken van het jaar veel gefeest wordt.