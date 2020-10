De politie heeft een einde gemaakt aan een groot illegaal feest, waar in de nacht van zaterdag op zondag zo’n driehonderd feestgangers waren. Dat meldteneen wijkagent. Even na 02.00 uur (zomertijd) vertrok een grote politiemacht naar de bossen tussen natuurgebied Anna’s Hoeve, spoorlijn Hilversum-Baarn en de A27. Over aanhoudingen is nog niets bekend. Alleen op de A27 stonden al twaalf politiewagens geparkeerd. Daarnaast stonden ook in de bossen auto’s van de politie.Op de parkeerplaatsen bij Anna’s Hoeve en voetbalvereniging Wasmeer reden tientallen Amsterdamse taxi’s af en aan. De politie ter plaatse sprak over zeker driehonderd personen, een Amsterdamse taxichauffeur schatte dat het ging om vijfhonderd bezoekers. (ANP)