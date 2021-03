Middelbare scholen en het mbo gaan weer open

De scholen in het voortgezet onderwijs en mbo gaan weer open. Alle leerlingen kunnen minimaal één dag per week weer naar school komen. Het kabinet heeft dit vorige week besloten. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is de maatregel veilig en verantwoord als iedereen in de scholen onderling 1,5 meter afstand houdt.



Middelbare scholieren krijgen minimaal één dag per week fysiek les. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals in sportzalen of kerken. Studenten in het mbo kunnen één dag per week les krijgen op school. Hierbij blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing.



Ook in het hoger onderwijs is er een grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom bekijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden.