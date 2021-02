Mensen houden zich volgens politie aan de avondklok

Op sociale media was dinsdag veel te doen over de avondklok. Er waren oproepen om de straat op te gaan voor feestjes. Maar dinsdagavond omstreeks 21.30 uur was het volgens de politie rustig.



Vanwege de onduidelijkheid over de avondklok en de vele 'activiteiten' op sociale media besloot de politie om dinsdagavond "wat meer blauw op straat" in te zetten zodat er als dat nodig zou zijn, opgeschaald zou kunnen worden. "Maar dat is niet nodig. Het beeld is nu dat het rustig is", aldus de woordvoerder van de korpsleiding.