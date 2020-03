Uitvaartondernemers in Oost-Brabant moeten opschalen

Sommige uitvaartondernemers in Oost-Brabant kunnen de drukte van het aantal coronasterfgevallen nog amper aan. Zij moeten nee verkopen, meldt Nieuwsuur. "Doorgaans weten we dat we ongeveer één melding (van overlijden, red.) per dag hebben, maar nu hebben we twee tot drie meldingen per dag. En dan heb ik het alleen over de uitvaarten die wij verzorgen, dan heb ik het niet over onze collega's in de regio", aldus Ton Claassen, uitvaartondernemer in Veghel. Hij heeft twee keer zoveel kisten als normaal besteld. "Dit is gewoon een oorlogssituatie."