Australië werkt met Singapore aan een reisbubbel

Australië werkt samen met Singapore aan een reisbubbel om het toerisme nieuw leven in te blazen. Dat maakte Australisch vicepremier Michael McCormack vandaag bekend. "Nu het vaccin wereldwijd wordt uitgerold, zullen we meer bubbels creëren", zegt hij.



Australië had de grenzen sinds het begin van de uitbraak van COVID-19 gesloten om eventuele uitbraken op het eigen grondgebied te voorkomen. Op enkele uitzonderingen na mochten alleen Australische staatsburgers het land binnenkomen.



Op basis van de deal die Australië met Singapore gesloten heeft, zouden mensen na vaccinatie tussen de twee landen reizen kunnen reizen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Ook wordt gesproken over een gezamenlijk vaccinatiecertificaat en de hervatting van reizen voor studenten en zakenmensen. Of buitenlandse reizigers die naar Australië willen via Singapore moeten reizen en daar eerst twee weken in quarantaine moeten gaan, wordt nog besproken.



Australië had al een soortgelijke afspraak met Nieuw-Zeeland gemaakt. Nieuw-Zeelanders kunnen naar Australië reizen zonder in quarantaine te hoeven. Die bubbel is wel meerdere keren gepauzeerd vanwege een aantal besmettingen.