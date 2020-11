Dodental in Frankrijk door coronavirus passeert de 40.000

Het aantal mensen dat in Franrijk is overleden als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 306 gestegen, wat het totale aantal sterfgevallen naar boven de 40.000 brengt. Het officiële totale dodental ligt nu op 40.169, aldus het ministerie van Volksgezondheid.



Het aantal positieve tests is het afgelopen etmaal gestegen met een recordaantal van 86.852. Dat zijn er ruim 25.000 meer dan een dag eerder toen er ook sprake was van een record. Het totale aantal infecties dat is vastgesteld in Frankrijk komt daarmee op 1.748.705.



Volgens het ministerie zijn er de afgelopen zeven dagen ruim 20.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Zo'n 3.000 van hen liggen op de intensive care.