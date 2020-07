Australische staat Victoria noteert recordaantal doden sinds begin uitbraak

In de Australische staat Victoria zijn de laatste 24 uur tien mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal in een enkele Australische staat sinds het begin van de corona-uitbraak in het land. Bovendien werden er 459 nieuwe infecties gerapporteerd, het op een na hoogste aantal tot nu toe.



Premier Daniel Andrews van Victoria zegt dat veel mensen, ondanks dat ze zich ziek voelen, alsnog naar hun werk gaan. "Als dat blijft doorgaan, dan zullen we meer en meer gevallen gaan zien."



In de staat Victoria werden in de laatste 24 uur meer dan 45.000 test uitgevoerd, meer dan waar dan ook in Australië. Inwoners van de staat moeten de komende zes weken zoveel mogelijk binnenblijven, ook zijn de grenzen gesloten met de omliggende staten. Mondkapjes zijn verplicht gesteld in openbare ruimten.