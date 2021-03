Venezolaanse oppositieleider positief getest op COVID-19

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is positief getest op het coronavirus, zo heeft hij zaterdag (lokale tijd) via Twitter bekendgemaakt. Hij zegt dat hij met milde symptomen kampt en in quarantaine is gegaan.



Guaidó wordt door onder meer Washington en Brussel al sinds begin 2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela, in plaats van de autoritaire leider Nicolás Maduro. De Venezolaanse oppositieleider riep zich toen uit tot interim-president vanwege de vermeende fraude die tot Maduro's herverkiezing had geleid in het jaar daarvoor.