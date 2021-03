Italiaanse onderzoekers hebben ontdekt dat het Pfizer/ BioNTech-vaccin mogelijk minder effectief is bij mensen met obesitas, meldt de Britse krant The Guardian. De wetenschappers van het Istituti Fisioterapici Ospitalieri in Rome analyseerden de reactie van 248 zorgmedewerkers op de tweede dosis van het vaccin. De zorgmedewerkers met obesitas produceerden slechts de helft van de antilichamen vergeleken met mensen zonder overgewicht.Hoewel het te vroeg is om te kunnen zeggen wat dit precies betekent voor de effectiviteit van het vaccin, kan het erop duiden dat mensen met overgewicht een extra booster-dosis nodig hebben om er zeker van te zijn dat ze voldoende beschermd zijn tegen het coronavirus.Eerder onderzoek wees uit dat mensen met overgewicht 50 procent meer kans hebben om te overlijden aan COVID-19. Het risico om in het ziekenhuis te belanden neemt toe met 113 procent."Gezien overgewicht een risicofactor is voor morbiditeit en mortaliteit van patiënten met COVID-19, is het noodzakelijk om een efficiënt vaccinatieprogramma op te zetten voor deze subgroep", schreven de Italiaanse onderzoekers. De publicatie moet nog een peer review krijgen.