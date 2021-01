Opnieuw stijging van aantal positieve tests in Duitsland

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen die afgelopen etmaal in Duitsland zijn vastgesteld, is wederom verder gestegen. Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 31.848 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur.



Dat is een toename van ongeveer 5.500 ten opzichte van het aantal dat een etmaal eerder werd gemeld. De dag ervoor was er sprake van toename van 5.000 nieuwe besmettingen. Tot nu toe zijn er in Duitsland bijna 1.867.000 coronabesmettingen vastgesteld.



Het Duitse dodental van de corona-epidemie liep afgelopen etmaal op met 1.188 tegen 1.070 een dag eerder. In totaal zijn in Duitsland nu zeker 38.795 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19.