Pfizer kan dit jaar meer vaccins maken dan gepland

Pfizer en BioNTech kunnen dit jaar 20 procent meer coronavaccins leveren dan oorspronkelijk geraamd. De Amerikaanse farmaceut en het Duitse biotechbedrijf verwachten in 2021 wereldwijd 2,3 tot 2,4 miljard doses te kunnen produceren, zei Pfizer-topman Albert Bourla donderdag.



Tegen het vierde kwartaal is de productiecapaciteit opgevoerd tot jaarlijks 3 miljard doses. Dat aantal wordt volgens Bourla in 2022 gehaald.



Pfizer verwacht de Amerikaanse regering eind deze maand 120 miljoen doses te hebben geleverd, zoals het bedrijf had toegezegd. Daarvoor moeten er de komende weken nog 60 miljoen worden bezorgd. Die zijn al gemaakt, maar worden nog getest.