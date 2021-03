De farmaceuten BioNTech en Pfizer, die gezamenlijk een coronavaccin ontwikkelden, hebben vanaf volgend jaar voldoende capaciteit om 3 miljard doses te produceren. Dat zegt de Duitse directeur van BioNTech dinsdag in een interview met Bloomberg Of het bedrijf ook daadwerkelijk zoveel vaccins gaat produceren hangt volgens de CEO af van de vraag van landen. Ook is het nu nog niet duidelijk of mensen een booster, een vaccin met een lagere dosis, moeten krijgen om beschermd te blijven.