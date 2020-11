Eerste aanvraag voor goedkeuring coronavaccin ingediend in VS

Pfizer en BioNTech hebben als eerste een aanvraag ingediend voor de goedkeuring van een coronavaccin in de Verenigde Staten. Volgens de farmaceuten kan bij de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gebruik worden gemaakt van een versnelde toelatingsprocedure omdat het om een noodsituatie gaat. Daarmee zou het vaccin voor de jaarwisseling al in de VS beschikbaar kunnen zijn.



Branchegenoot Moderna zegt met zijn vaccin dicht bij de aanvraag van een versnelde goedkeuring in de VS te zitten. De vraag is of die aanvraag op tijd is om door de speciale FDA-commissie, die van 8 tot 10 december bijeenkomt, getoetst te worden. De FDA is niet het enige Amerikaanse agentschap dat de vaccins moet keuren. Een andere groep adviseurs voor de Centers for Disease Control and Prevention moeten zich er ook nog over buigen.



Ook in Europa lijkt een aanvraag bij het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in de maak. Maar over een exacte timing is nog niets bekend. Pfizer en BioNTech spraken eerder over Europese goedkeuring in de tweede helft van december. Pas als EMA het vaccin goedkeurt, kan het vaccin gebruikt worden. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van COVID-19.