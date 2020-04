Nieuwe cijfers uit België, steeds minder nieuwe ziekenhuisopnames

Het dodental in België is met 283 gestegen naar 4.440. Ook zijn nog eens 2.454 personen positief getest op het coronavirus, blijkt uit de dagelijkse update van de Belgische autoriteiten. Die laten ook weten dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen licht is gedaald (twaalf personen minder).



Van de 5.524 personen in de ziekenhuizen liggen er 1.204 op de intensive care. Dat zijn er 22 minder dan een dag eerder. 889 coronapatiënten worden beademd. Ook dit aantal is licht gedaald. Bij de vorige update waren dat er nog 915.



De piek lag volgens de autoriteiten waarschijnlijk ergens begin april. Sindsdien daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. "De realiteit is dat het virus circuleert in de gemeenschap", zegt viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "Als we maatregelen te snel loslaten, kunnen we nieuwe piek krijgen."



De Belgische veiligheidsraad komt vandaag bijeen om een beslissing over de coronamaatregelen te nemen. Het is de verwachting dat deze opnieuw worden verlengd. "Als we samen blijven volhouden, kunnen we de curve doen dalen", zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. Hij zegt dat veel Belgen zich aan de maatregelen houden, maar een deel ook niet. Stevens benadrukt dat de bevolking het doel niet uit het oog moet verliezen.