Strengere maatregelen volgens Arnhemse burgemeester Marcouch 'nog niet nodig'

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch vindt strengere maatregelen, zoals een samenscholingsverbod voor bepaalde gebieden nog niet nodig, schrijft De Gelderlander. "Over het algemeen lijken de mensen in onze stad en regio 1,5 meter afstand tot anderen te houden", zegt hij. Marcouch heeft dit zelf ook gezien op de Posbank. "Over het algemeen worden de regels nageleefd."



De burgemeester sluit niet uit dat er later alsnog strengere maatregelen genomen moeten worden. Hij maakt zich ook zorgen over de oplopende temperaturen. "Als ik zie dat het nodig is, dan maak ik gebruik van mijn bevoegdheden en sluit ik gebieden af of voer ik een samenscholingsverbod voor die gebieden in. Wie wordt betrapt op het sporten op afgesloten sportterreinen, wordt beboet."