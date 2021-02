Alleen familieleden bij begrafenis Britse coronaheld Tom Moore

De begrafenis van Tom Moore op zaterdag 27 februari wordt wegens de coronaregels alleen bijgewoond door acht familieleden. De Britse oorlogsveteraan Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, overleed begin februari aan het coronavirus. Hij werd vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens zijn familie al een tijdje een longontsteking, daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.



De dochters van Moore, Lucy en Hannah, maakten maandag bekend dat het afscheid in besloten kring wordt gehouden. Daar zijn ook de vier kleinkinderen van de oorlogsveteraan bij. "We begrijpen dat iedereen graag steun wil betuigen, maar andere belangstellenden en de pers helpen de gezondheidszorg het meest door thuis te blijven", aldus de dochters in een verklaring.



In het Verenigd Koninkrijk vindt een begrafenis of crematie doorgaans later plaats dan we in Nederland gewend zijn, namelijk tussen een of zelfs meerdere weken. In Nederland mag iemand niet later dan zes werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden.