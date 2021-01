Peiling: 97 procent van internisten wil zich laten vaccineren

Recordaantal positieve testen in VS

De Verenigde Staten hebben zaterdag een recordaantal dagelijkse positieve testen genoteerd. In één dag zijn meer dan 275.000 positieve testen vastgesteld. Het grootste aantal dat hiervoor op één dag was vastgesteld, was iets minder dan 250.000 positieve testen op 18 december vorig jaar.



De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door het coronavirus. Meer dan 20 miljoen mensen zijn positief getest en volgens de Johns Hopkins University zijn ongeveer 350.000 mensen in de VS overleden aan de gevolgen van COVID-19.



In de afgelopen weken nam het aantal besmettingen weer fors toe in de VS. De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci waarschuwde kort na de kerstdagen al dat het ergste van de pandemie waarschijnlijk nog moet komen, doordat het virus door de reisbewegingen rond de feestdagen verder is verspreid.



Het Amerikaanse COVID Tracking Project noteerde voor 2 januari 275.897 nieuwe besmettingen, maar wees er tegelijkertijd op dat de gegevens kunnen afwijken door late meldingen vanwege de vakantiedagen. Volgens de gegevens zijn er zaterdag 2.367 nieuwe coronadoden bij gekomen en liggen er ruim 123.000 mensen in de VS in het ziekenhuis.