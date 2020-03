In Colombia is het eerste dodelijke slachtoffer gevallen aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 58-jarige taxichauffeur uit Cartagena, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Begin maart zou hij enkele Italiaanse toeristen hebben vervoerd, twee dagen later vertoonde hij symptomen van COVID-19. De man, die andere onderliggende aandoeningen had, is op 16 maart overleden. In Colombia zijn 210 bevestigde besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In een aantal gevangenissen, verspreid over heel Colombia, is zaterdagavond een massaal protest uitgebroken tegen het gebrek aan maatregelen van de gevangenisautoriteiten om het coronavirus in te dammen.