Oxford-wetenschappers werken aan aanpassing vaccin vanwege mutaties

Wetenschappers van de Universiteit van Oxford werken aan nieuwe versies van het Oxford/AstraZeneca-vaccin, die bescherming moeten bieden tegen de gemuteerde varianten van het coronavirus die zijn opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië, meldt de Britse krant The Telegraph.



Het team achter het Oxford/AstraZeneca-vaccin onderzoekt de haalbaarheid van het herontwikkelen van de technologie achter het vaccin, schrijft The Telegraph. De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca verwees voor commentaar naar de Universiteit van Oxford. Een woordvoerder van de universiteit zegt dat er zorgvuldig wordt uitgezocht in hoeverre de nieuwe varianten van het coronavirus bestand zijn tegen de vaccins en welke processen nodig zijn voor een snelle ontwikkeling van een aangepast coronavaccin.



De Britse premier Boris Johnson zei woensdag dat de Britse medicijn-toezichthouder gereed zal zijn voor het beoordelen en goedkeuren van een aangepast vaccin dat werkzaam is tegen de gemuteerde varianten van het coronavirus.