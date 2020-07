Opnieuw verbod op alcoholverkoop in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt, zo laat president Cyril Ramaphosa zondagavond weten. Zo geldt er weer een verbod op het verkoop van alcohol, zijn gezichtsmaskers in het openbaar verplicht en geldt er tussen 21.00 en 4.00 uur een avondklok.



Met het verbod op het verkopen op alcohol hoopt het land het aantal alcoholgerelateerde incidenten terug te dringen, zodat de druk op ziekenhuizen afneemt. "We hebben elk ziekenhuisbed hard nodig", aldus Ramaphosa. In Zuid-Afrika zijn 108 mensen overleden die besmet waren met het virus en zijn er ruim 275.000 besmettingen.