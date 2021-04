Opnieuw stijging aantal patiënten in ziekenhuis

Huisartsen willen snel duidelijkheid over vervangend vaccin voor zestigminners

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hoopt dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welk coronavaccin zestigminners uit risicogroepen kunnen krijgen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het vaccin van AstraZeneca, want dat is alleen nog bedoeld voor mensen van zestig jaar en ouder. "Voor deze mensen moet op heel korte termijn een oplossing komen", zegt een woordvoerder van de LHV.



Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) komt dinsdag naar verwachting met meer informatie. De LHV hoopt dat hij duidelijkheid zal geven over de vaccinatie van bijvoorbeeld mensen met obesitas, bepaalde neurologische aandoeningen en het syndroom van Down.



Ook onder mensen boven de zestig zien de huisartsen een groeiend probleem. Harde cijfers ontbreken, maar het lijkt erop dat sinds de prikpauze en de ophef over het AstraZeneca-vaccin meer mensen uit deze groep afzien van hun prik. "We krijgen signalen van huisartsen die zeggen dat de opkomst bij hen tegenvalt", aldus de woordvoerder. Het beeld is wel wisselend: in Drenthe lieten veel zestigers zich juist wel vaccineren, maar in het stedelijk gebied van Zuid-Holland "lijkt het minder te zijn".