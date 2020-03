Aantal bevestigde besmettingen wereldwijd boven 700.000

Door de nog altijd hoge aantallen nieuwe besmettingen in met name de Verenigde Staten, Italië en Spanje is het totaal bevestigde besmettingen wereldwijd tot boven de 700.000 gestegen. Volgens de meest recente cijfers zijn wereldwijd officieel 702.348 mensen met het coronavirus besmet geraakt. Met maar liefst 131.403 bevestigde gevallen heeft de VS het hoogste besmettingscijfer in absolute zin, gevolgd door Italië met 97.689.



Een positief puntje is er ook, want het aantal mensen wiens herstel van het virus bevestigd is, staat op het punt de 150.000 te passeren. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger, omdat herstel van het virus niet verplicht gemeld hoeft te worden.