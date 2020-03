Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt voorzichtig positief te zijn, doordat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Noord-Brabant een stuk lager is dan een paar dagen geleden. De piek in de provincie is mogelijk al achter de rug, aldus het RIVM in gesprek met NU.nl . De maatregelen tegen het coronavirus gingen in Noord-Brabant eerder in dan in de rest van Nederland, waardoor de afgenomen groei mogelijk een voorbode is voor de rest van Nederland.