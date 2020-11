Coronadoden België boven 15.000, geen versoepeling maatregelen

Het aantal mensen in België dat is overleden als gevolg van COVID-19 is boven de vijftienduizend gestegen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 15.025 patiënten bezweken aan het virus, blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.



Het gemiddeld aantal overlijdens per dag daalt sinds ruim een week en ook met de ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen gaat het de goede kant op, vind minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Maar hij waarschuwt dat, anders dan in Nederland, "we de inspanningen zullen moeten voortzetten, al doen ze pijn".



Volgens de bewindsman bewijzen de dalende cijfers dat de maatregelen in het land werken en "de inspanningen van de bevolking een positieve impact hebben". Maar hij voorspelt dat het waarschijnlijk moeilijk zal zijn de maatregelen "snel te verlichten". België zit in een zwaardere lockdown dan Nederland, met bijvoorbeeld niet alleen een slot op sport, cultuur en horeca maar ook op niet-essentiële winkels. Een mondkapje is in het hele land verplicht, ook buiten op straat.