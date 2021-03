Opnieuw meer dan 3.000 coronadoden in Brazilië

In Brazilië zijn voor de tweede dag op rij binnen 24 uur meer dan 3.000 coronadoden geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Het afgelopen etmaal zijn 3.438 sterfgevallen geregistreerd, ruim tweehonderd minder dan op vrijdag toen de teller bij 3.650 bleef steken, dat was een dagrecord. Het vorige dagrecord dateert van dinsdag. De Braziliaanse autoriteiten meldden toen 3.251 geregistreerde overledenen als gevolg van COVID-19.



Brazilië breekt de afgelopen weken het ene na het andere grimmige record. Donderdag werden voor het eerst meer dan 100.000 besmettingsgevallen vastgesteld. Dat aantal lag zaterdag iets lager. De afgelopen 24 uur werden 85.948 nieuwe gevallen vastgesteld, ruim duizend meer dan op vrijdag.



Na de Verenigde Staten heeft Brazilië het grootste aantal coronabesmettingen én het hoogste dodental ter wereld. Volgens gegevens van de Johns Hopkins University zijn er in Brazilië al ruim 12,4 miljoen besmettingen vastgesteld sinds het begin van de coronapandemie. In totaal overleden al ongeveer 307.000 personen in Brazilië aan de gevolgen van het longvirus.