Opnieuw drukte door sneeuwtoerisme bij Vaals

De huidige lockdown moet worden verlengd nu het aantal positieve tests in Nederland slechts langzaam daalt, zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5 . "Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, dan zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd, moet ik zeggen", aldus De Jong tegen de Amsterdamse zender.Een deel van het kabinet overlegt zondag in het Catshuis met deskundigen wat er moet gebeuren als de huidige lockdown op 19 januari afloopt. Volgens ingewijden ligt een verlenging van een week of twee voor de hand. Daar gaat ook De Jong vanuit. Hij maakt deel uit van het Outbreak Management Team (OMT), het team van deskundigen dat het kabinet adviseert."De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn mits men zich ook aan alle basale maatregelen houdt. Het dringende advies is ook nog steeds om thuis te werken. Men moet zich daar echt aan houden. Als we dat doen, dan hoop ik in de komende weken, als het kersteffect weg is, dat we wel die daling gaan zien."Volgens De Jong is er nu een heel lichte daling. "Veel minder dan we gehoopt hadden. De ziekenhuisopnames stegen de afgelopen week nog door. Het was onrustig in het ziekenhuis, er was een grote druk. Dat lijkt inmiddels een beetje te stabiliseren. De rust keert een beetje terug. Maar het aantal infecties en ziekenhuisopnames is niet gedaald zoals we gehoopt hadden met alle maatregelen die genomen zijn."Met de start van de vaccinatiecampagne gloort er wel licht aan het einde van de tunnel, stelt De Jong. "We willen natuurlijk weer zo snel mogelijk op een veilige manier activiteiten kunnen doen, zoals feesten. Wanneer dat is hangt af van de vaccinatie, het testen en misschien zelfs ook wel het weer. In de loop van de komende zes, zeven maanden is er, met grote voorzichtigheid, misschien steeds meer mogelijk. Wel met kleine stappen, we willen zeker geen derde golf."