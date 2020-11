Noorwegen mag niet tegen Roemenië voetballen na positieve coronatest

De wedstrijd in de Nations League tussen Roemenië en Noorwegen gaat zondag niet door. De Noorse overheid verbiedt de voetballers om naar Boekarest te vliegen. De selectie van bondscoach Lars Lagerbäck moet van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine blijven na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.



De Noren zouden zaterdag naar Roemenië reizen, maar de overheid gaf geen toestemming. De voetballers waren op de luchthaven van Oslo al klaar voor vertrek toen die mededeling binnenkwam. Ook een oproep van de spelers aan de regering om alsnog groen licht te geven haalde niets uit. De UEFA heeft de wedstrijd in Boekarest nu afgelast. Vermoedelijk wordt het duel omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Noren, die volop in de race zijn voor promotie naar de A-divisie van de Nations League.



Voor Noorwegen staat woensdag de afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. Het is onduidelijk of dat duel in Wenen wel kan doorgaan.



Eerder in de week ging de oefeninterland van Noorwegen in Oslo tegen Israël ook al niet door. Enkele uren voor de aftrap verboden de Noorse autoriteiten het duel nadat een Israëlische speler positief was getest.