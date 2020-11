Aantal coronadoden Polen passeert de 10.000

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Polen is zaterdag de grens van 10.000 gepasseerd nadat het land een recordaantal van 548 sterfgevallen binnen 24 uur meldde. De afgelopen 24 uur werden 25.600 nieuwe positieve tests gemeld, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.



In totaal zijn in Polen tot nu toe meer dan 691.000 gevallen van het coronavirus bevestigd. Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van het virus is 10.045. Meer dan 22.000 patiënten liggen met COVID-19 in de ziekenhuizen.



Het recordaantal doden komt een week nadat in Polen vorige week zaterdag een recordaantal van 27.875 besmettingen binnen 24 uur werd geregistreerd.



Sinds afgelopen weekend is er in Polen een gedeeltelijke lockdown van kracht. Zwembaden, sportscholen, culturele instellingen en de meeste winkels in winkelcentra zijn gesloten, terwijl scholen in het hele land zijn overgestapt op thuisonderwijs.