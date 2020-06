Nieuw-Zeeland zet leger in tegen coronabesmettingen

Nieuw-Zeeland zet het leger in om ervoor te zorgen dat mensen die mogelijk besmet zijn met corona in quarantaine blijven. Dit nadat twee besmette inwoners, ondanks de verplichte quarantaine, het land zijn doorgereisd om een stervend familielid bezoeken.



De twee Nieuw-Zeelanders kregen vanuit medeleven toestemming om uit quarantaine te gaan, zolang ze beloofden geen contact te hebben met mensen tijdens hun reis. Ze waren toen nog niet positief getest op het virus. Het blijkt nu dat de twee op hun rondreis met ongeveer driehonderd personen in contact zijn gekomen.



"Niemand krijgt meer toestemming om vroegtijdig uit quarantaine te gaan", vertelt aldus de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Nieuw-Zeeland was al drie weken coronavrij, na een strenge lockdown en het niet binnenlaten van buitenlanders.