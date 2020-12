Deelstaten Australië beperken reizen na nieuwe uitbraak

Australische deelstaten hebben maatregelen langs hun grenzen getroffen, nadat er 28 nieuwe coronabesmettingen opdoken in de regio Northern Beaches, ten noorden van de stad Sydney. Zo moeten mensen die in de regio Northern Beaches bij Sydney zijn geweest veertien dagen in quarantaine als ze de staten Queensland, Victoria en Northern Territory in willen. Het eiland Tasmanië laat niemand binnen die in deze regio is geweest.



De uitbraak begon enkele dagen geleden toen een vliegveldmedewerker in de staat New South Wales COVID-19 bleek te hebben, terwijl die staat bijna twee weken geen nieuwe besmettingen had gezien.



Inwoners van de buitenwijken van Sydney krijgen het dringende advies om drie dagen in quarantaine te blijven.