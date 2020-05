Lab in Wuhan blijft ontkennen

De directeur van het viruslaboratorium in Wuhan blijft bestrijden dat het coronavirus zijn oorsprong in dat lab kent. Volgens Wang Yanyi kreeg het instituut pas op 30 december voor het eerst een monster van het virus. "Daarvoor wisten we niets van het virus, noch waren we het tegengekomen in onze onderzoeken", zegt zij tegen staatsmedium CGTN.



Met name de Amerikaanse president Donald Trump heeft meerdere keren gezegd ervan overtuigd te zijn het het laboratorium het virus heeft laten ontsnappen. Dat wordt vanuit China dan weer niet gewaardeerd, waardoor de spanningen tussen beide landen weer zijn opgelopen.