Aantal sterfgevallen per etmaal stijgt weer in Spanje

Het aantal in één dag gerapporteerde overleden coronapatiënten in Spanje is dinsdag voor het eerst in enkele dagen weer gestegen. De Spaanse overheid meldt dinsdag dat in het land 743 nieuwe sterfgevallen te betreuren zijn. Een dag eerder kwam het aantal doden als gevolg van het virus nog uit op 637.



Spanje telt het op een na grootste aantal doden. Alleen in Italië zijn meer coronapatiënten overleden. In Spanje zijn inmiddels 13.798 mensen bezweken aan COVID-19.