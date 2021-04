Onduidelijkheid over heropening hogescholen eind april

VS zet recordaantal van 4,63 miljoen prikken in dag tijd

In de Verenigde Staten zijn zaterdag zo'n 4,63 miljoen doses coronavaccin toegediend. Dat is een nieuw record, meldt Cyrus Shahpar, die in het Witte Huis verantwoordelijk is voor de coronadata. Het vorige record in de Verenigde Staten dateerde van de zaterdag ervoor, toen 4,1 miljoen prikken werden gezet.



Volgens gegevens van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC zijn in het land al 183 miljoen vaccins toegediend. Ongeveer 45 procent van de volwassenen heeft al minstens één prik gekregen en 27 procent is al volledig gevaccineerd. In de VS worden de vaccins van Johnson & Johnson ook al toegediend, waarvan in tegenstelling tot die van Moderna en BioNTech/Pfizer maar één dosis nodig is om beschermd te zijn tegen het virus.