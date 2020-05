Onderzoek naar verspreiding coronavirus in verpleeghuizen van start

Het Amsterdam UMC en een aantal GGD's starten maandag met een al eerder aangekondigd onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Zo'n vijftienhonderd medewerkers en bewoners in verschillende zorginstellingen worden getest.



De onderzoekers willen met name achterhalen of besmette personeelsleden en bewoners, die geen symptomen hebben, anderen toch kunnen besmetten. Eerder wezen kleine studies in de Verenigde Staten erop dat dit inderdaad mogelijk is.



Ook wordt er gekeken of verpleegkundigen en verzorgenden niet uit voorzorg al mondkapjes moeten dragen. De onderzoekers hopen volgende maand hun resultaten te presenteren.