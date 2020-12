Oostenrijk verlengt lockdown niet ondanks verontrustend aantal positieve tests

Oostenrijk heeft, ondanks het nog altijd verontrustende aantal nieuwe positieve tests, onvoldoende reden gezien voor verlenging van de lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maandag gaan de winkels weer open. Ook de kappers kunnen hun werk hervatten. Hygiënische maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, blijven van kracht.



De versoepeling van de richtlijnen gelden niet voor hotels en restaurants. Deze branche kan als het meezit de deuren pas op 7 januari openen. Door de lockdown die drie weken geleden werd afgekondigd, is het gemiddeld aantal nieuwe corona-infecties in Oostenrijk gehalveerd. Het aantal positieve tests is gedaald van 522 tot 263 per 100.000 inwoners. Dat is in vergelijking met buurland Duitsland (142) nog altijd betrekkelijk hoog.