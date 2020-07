Door de sociale en economische crisis waar veel landen als gevolg van het coronavirus in terechtkomen, kunnen dit jaar zo'n 6,7 miljoen meer kinderen jonger dan vijf jaar ondervoed raken, concludeert UNICEF op basis van een onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet Global Health Journal "Het wordt steeds duidelijker op welke manier kinderen slachtoffer worden van deze crisis", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Volgens haar moet de toegang tot voeding verbeterd worden.UNICEF heeft een analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat het aantal ondervoede kinderen wereldwijd flink stijgt sinds de uitbraak van COVID-19. In 2019 waren in totaal zo'n 47 miljoen kinderen ondervoed. Eind 2020 kunnen dit er, als de stijging doorzet, 54 miljoen zijn. Dat zou het grootste aantal van dit millennium zijn. 80 procent van de kinderen in Zuid-Azië en delen van Afrika lopen volgens de analyse het risico om slachtoffer te worden van de crisis. Lees hier verder.