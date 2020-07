Sao Paulo stelt carnavalsviering in 2021 uit

In februari 2021 zal er door de coronauitbraak geen carnaval gevierd worden in Sao Paolo, de grootste stad van Brazilië. Dat maakte de burgemeester van de stad bekend. Het is niet bekend of het feest in andere steden zoals Rio de Janeiro wel doorgaat.



In heel het land wordt meerdere dagen in februari carnaval groots en kleurrijk gevierd met parades en feesten, maar door de coronauitbraak stelt de burgemeester van Sao Paulo de festiviteiten uit. Mogelijke nieuwe data zijn eind mei of in juli.



Eerder op de dag werd al bekend dat de Formule 1-race, die in november 2020 zou plaatsvinden in Sao Paolo, is geschrapt. Ook vanwege het voortwoekeren van het coronavirus.



Brazilië wordt hard getroffen door het virus. De afgelopen 24 uur zijn er 1.156 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. In totaal zijn er in het land 85.238 mensen overleden tot nu toe. Ruim 2,3 miljoen mensen zijn besmet.