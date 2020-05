NS waarschuwt voor grote drukte tussen Amsterdam en Zandvoort

Vanwege de drukte in de treinen op het traject tussen Amsterdam en Zandvoort, is het houden van 1,5 meter afstand voor reizigers in de trein niet mogelijk, aldus de NS. Het vervoersbedrijf waarschuwt reizigers voor de drukte.



Mensen die een treinreis op dit traject plannen via de site of de NS-app krijgen een waarschuwingsmelding te zien. Ook wordt er op stations omgeroepen dat het erg druk is. De NS verwacht dat de waarschuwing tot 21.00 uur van kracht blijft.