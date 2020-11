De NS vraagt vanaf vandaag aan reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, te registreren via de NS-app of de site Reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen. Met de dienst Treinwijzer kan een signaal worden gegeven wanneer onverwachte drukte dreigt. De reiziger kan er dan voor kiezen grote drukte te vermijden. Het gaat om een vrijwillige service, schrijft hetAfgelopen zomer onderzocht de NS met het oog op het coronavirus of de service kan helpen. Zo’n vijfduizend passagiers namen deel aan de test. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen, die vooraf werden aangemeld. De resultaten van deze eerste test, die zich vooral richtte op gebruiksgemak en verfijning van de techniek, waren volgens de NS overwegend positief en daarom zette het spoorbedrijf de test voort.Twee derde van de reizigers in de test oordeelde positief over de test.De NS zegt dat aanmelden op vrijwillige basis is en dat het alleen tijdens de coronapandemie in gebruik zal zijn. De NS streeft naar eigen zeggen nu niet naar vollere treinen. "We houden ons aan het advies van de overheid. Het aanmelden is bedoeld om mensen die per spoor moeten reizen, zoals mantelzorgers, dat zo gerust mogelijk te laten doen", zegt zegt Tjalling Smit, directielid van de NS in het AD.