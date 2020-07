Tientallen coronabesmettingen bij visverwerker in Twello

Bij visverwerker ProFish in Twello zijn de afgelopen weken 43 medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. "De 43 personen die besmet zijn of waren, hadden allemaal geen of lichte klachten. Zij hebben allen de aanwijzingen met betrekking tot quarantaine opgevolgd", laat Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland aan Omroep Gelderland weten.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het dragen van beschermingsmiddelen. Ook worden de medewerkers beter geïnformeerd (in meerdere talen) over de Nederlandse coronamaatregelen.



De GGD doet bron- en contactonderzoek. "Af en toe zullen in het land kleine brandhaarden ontstaan. Juist door er direct bovenop te zitten, voorkomen we dat er meer besmettingen komen."