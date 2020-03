- Het dodental als gevolg van het coronavirus inis dinsdag opgelopen tot zeker 276. Het aantal bevestigde besmettingen in Nederland is met 811 gestegen naar 5.560.- De centrale examens in het vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in mei gaan niet door vanwege het coronavirus, zo heeft het ministerie van Onderwijs dinsdag laten weten. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. "In deze tijd van crisis is het niet meer mogelijk om ook nog de centrale examens te maken, maar we borgen de waarde van de diploma's door de schoolexamens af te ronden", zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een toelichting op het besluit.- Sinds gisteren zijn er 59 coronapatiënten bijgekomen op de Nederlandse intensive cares (ic's). Momenteel liggen in totaal 546 coronapatiënten op de ic.- De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ( KNVB ) heeft besloten dat in ieder geval alle voetbalwedstrijden tot 1 juni zonder publiek gespeeld zullen worden.- Het is nog onduidelijk of er een alternatieve tv-uitzending komt van The Passion . Dit heeft de EO aan NU.nl laten weten nadat verschillende media berichtten over een volledige annulering van The Passion. Momenteel wordt er volgens de EO nog gekeken of er een alternatief kan worden bedacht.- Uit cijfers van STAR, een samenwerking tussen de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeersbureau VIA is gebleken dat het aantal verkeersongelukken in Nederland door de coronacrisis is afgenomen. Wel zijn er meer meldingen van overlast in bepaalde wijken.- Binnen één dag is het dodental als gevolg van het coronavirus ingestegen met 743 personen. Er werd voorzichtig gehoopt op een dalende trend, maar deze heeft zich dus niet doorgezet.- Het aantal besmettingen in de Verenigde Staten is gestegen naar 44.183. Momenteel zijn er in de VS 544 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit zijn er 144 meer sinds de vorige telling.- De Indiase premier Narendra Modi heeft dinsdagmiddag aangekondigd dat woensdag om 00.00 uur een lockdown van kracht wordt in zijn land. India zal voor dertien dagen op slot gaan.- In Italië heeft de regering de boetes voor het negeren van de maatregelen omtrent de lockdown flink verhoogd. Iedereen die nu zijn of haar huis zonder goede reden verlaat, riskeert een boete van tussen de 400 en 3.000 euro.