Wiebes: 'We doen wat nodig is'

Minister Wiebes begint de persconferentie met de benadrukking dat de volksgezondheid in de coronacrisis voorop staat. Tegelijkertijd beschrijft hij dat de gevolgen voor de economie enorm zijn. De maatregelen zijn bedoeld voor werknemers, grote bedrijven en kleine bedrijven. Ook zzp'ers worden ondersteund. Het kabinet trekt daar miljarden voor uit. Wat het bedrag exact is, is niet duidelijk. "Het pakket staat nooit stil. We blijven alert en doen wat nodig is."